Для людей, которые живут вдали от центрального снабжения ресурсами, в коттеджных поселках и особняках, есть необходимость в обеспечении себя комфортом. Естественно, что все требуется делать самостоятельно, при помощи различных автономных средств. Это касается практически всех систем снабжения, к которым нет возможности стандартного подключения. Автономная газификация является лучшим средством обеспечить тепло в зимнее время для вашего дома, а также подключить газовую плиту для приготовления пищи.

Автономная газификация дома или дачи

С учетом того, что данная проблема встречается у многих людей, эта сфера оказания услуг в Московской области очень развита. Специалисты нашей компании «ПропанПлюс» смогут решить проблему любой сложности в сфере автономного газоснабжения и доставки газа. Как правило, стоимость услуги зависит от структуры, набора функций и оборудования системы автономной газификации, ведь для каждого случая могут использоваться индивидуальные особенности. Основой системы могут быть газгольдеры или газовые баллоны. Советуем не забывать о пропорциональности их объема вашим потребностям в сжиженном газе. Чаще всего устанавливают газгольдер как наиболее популярное, на данный момент средство.



Благодаря ему, вы сможете решить множество бытовых проблем, так что не стоит затягивать с заказом услуги, так как на ее исполнение потребуется определенное время и лучше тот вопрос решить как можно раньше. Обращаясь к нашим специалистам, вы можете быть уверенными в безопасности мероприятия, так как это один из главных факторов при работе с газом. На данный момент встречается не так много людей, которые хотят сделать все самостоятельно, так как есть большой риск утечек. Современные средства помогают обеспечить здание газом при любой сложности в планировке, так как за все время специалисты могли сталкиваться со всевозможными случаями. Кроме монтажа самой системы, мы берем на себя своевременную доставку сжиженного газа для заправки газгольдера.

Для всех домов нами создается индивидуальный проект, где нужно сделать расчеты и на основе данного фактора уже подбирать оборудование. От клиента практически ничего не требуется, так как наша компания оказывает услугу газификации под ключ, включая заправку газгольдера. Таким образом, закупка, монтаж и проверка оборудования будет лежать на сотрудниках нашей компании, а как все будет готово, то вам можно будет пользоваться системой без каких-либо проблем.

На базе системы автономного газоснабжения наша компания поможем вам создать замкнутую и независимую систему отопления, а при включении в состав системы генератора, вы получите и полностью автономное электроснабжение.