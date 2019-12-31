Как заказать доставку сжиженного газа для дачи

Абсолютно каждый городской человек, не имеющий дачи, помышляет ее приобрести. Одни сооружают своими руками, ради того чтоб новое жилье кругом отвечало их требованиям, остальные приобретают уже готовые здания, чтоб не мучится с проблемами строительства. Только и тех и иных не может не затрагивать мысль о выборе топлива для обогрева дачи зимой и для остальных житейских нужд. Если же вам требуется доставка газа пропан-бутана для дачи, то для жителей Московской области рекомендуем связаться с нашей компанией «ПропанПлюс», которая имеет собственное подземное хранилище газа в центре области и машины газовозы.

Как грамотно выбрать способ обеспечения дачи сжиженным газом зимой

Часто участки, выделяемые для строительства дач в Московской области, размещены на почтительном расстоянии от газопроводов, и по этой причине, наиболее выигрышным энергоносителем выступает сжиженный углеводородный газ (СУГ). Поэтому, встает проблема доставки сжиженного газа. Непросто себе представить дачника, который бы не приобретал топливо в газовых баллонах. Ну и многочисленные горожане, выезжая для отдыха на природу зимой, эксплуатируют их для приготовления пищи и отопления дачи.

На данный момент купить газовый баллон можно различных объемов и видов, все зависимо от цели его применения. Приобрести газ для его заправки так же не представляет проблемы, газ есть на любой АГЗС. По сравнению с другими видами топлива, использовать сжиженный газ для обогрева дачи, особо в зимнюю пору, наиболее экономично. В это время идет особо повышенный расход топлива, и себестоимость тепла приносит ощутимый удар по карману.

Использовать сжиженный газ для обогрева можно как за счет доставки газа в баллонах, так и установив газгольдер. Второй метод наиболее прогрессивный и для постоянно посещаемых в течение года дач он и практикуется. Сейчас расскажем о каждом из этих способов.



Автономное газоснабжение и доставка сжиженного газа для дачи или дома

Прежде чем решиться на создание системы автономной газификации поинтересуйтесь, где и по какой стоимости есть возможность заказать доставку газа для заправки газгольдера. Предпочтение стоит отдать фирме, которая бы в будущем смогла бы проводить оперативную дозаправку газгольдера топливом. Это очень важный момент, потому что в зимнее время иной раз встречаются трудности в связи со слабым давлением пропан-бутана. Предпосылкой этому сможет служить, как плохое качество сжиженного газа, так и не грамотно проведенные работы по установке газгольдера. Особенно плохо, когда монтаж проводила одна фирма, а доставку газа Вы заказывали у другой, то виновного в падении давления отыскать будет тяжело.

Под автономной газификацией понимают сочетание работ по сборке на Вашем дачном участке газгольдера, а также иного необходимого оборудования и приспособлений, для того, чтоб можно было стопроцентно эффективно использовать сжиженный пропан-бутан в качестве базового энергоносителя. Обычно установка занимает не больше недели и в будущем Вам нужно только в нужное время доставку пропан-бутана и дозаправлять им газгольдер. Проблема не большая, только и тут есть собственные нюансы.

Какие параметры должны быть у сжиженного газа в зависимости от сезона

Для автономной газификации загородных домов и дач применяют подземные емкости для сжиженного газа, без использования испарительных установок. В газгольдере основное количество горючего находится в жидком виде (жидкая фаза), а используется оно лишь в газообразном (паровая фаза). Метод трансформации жидкой фазы в паровую именуют регазификацией и совершается он естественным физическим способом, без дополнительного нагрева газа в жидкой фазе.

Для того, чтобы Ваша установка газификации служила стабильно и долго надлежит принять во внимание следующие моменты:

— Особенное внимание нацельте на выбор газгольдера, его сборку, установку. Темп регазификации соразмерен температуре жидкой фазе, что формирует легкий переход в газовую фазу. Для того чтоб в зимний сезон техпроцесс улетучивания происходил правильно и быстро, емкость монтируют в вырытом котловане, а поверх засыпают толстым слоем песка, который играет функцию удерживающей тепло подушки.

— Ключевыми ингредиентами сжиженного газа являются бутан и пропан. Чем выше состав пропана, тем быстрее идет процесс регазификации и тем больше стоимость топлива. Немаловажно четко понимать, что, в зависимости от температуры на улице, для заправки газгольдера, нужно покупать пропан-бутан с различным содержанием пропана. Важно, чтоб удельный вес пропана в сжиженном пропан-бутане не был бы менее рекомендуемого.

Поэтому, заказывайте доставку газа в одной и той же компании. Так Вы получите гарантию стабильной работы системы газоснабжения в зимние морозы.