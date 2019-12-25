При недоступности природного газа положение альтернативных ресурсов для домов или индустриальных объектов встает перед владельцами со всей напряженностью.

Автономная газификация с установкой газгольдера, покупка сжиженного газа с доставкой оказывается наиболее выгодным выходом из этого положения.

Доставка сжиженного газа: удобно, прибыльно, безопасно

Сжиженный газ (СУГ), расходуемый в системах автономного газоснабжения, — это смесь бутана и пропана, образованная под большим давлением. В жидком состоянии сжиженный газ занимает меньше места, легко перевозится газовозами и доставляется потребителям без проблем. Для хранения на придомовой территории пропан-бутана используют газгольдер (особая стальная емкость). Он либо опущен пониже слоя замерзания почвы, или находится на площадке. Газгольдеры выбирают в прямой зависимости от объемов помещений и рабочей нагрузки на энергосистему. Наши квалифицированные профессионалы подберут предпочтительный вариант. А с уровнемерами и современными устройствами телеметрии вы можете оперативно выяснять, сколько сжиженного газа еще есть в газгольдере и заправить его, раньше, чем объем газа опустится до критического значения. Вот тогда-то и нужно покупать газ. Специализацией нашей компании «ПропанПлюс» как раз и является доставка газа по Московской области.

В жидком виде сжиженный газ безопасный, но не взирая на это, все газовозы непременно должны быть освидетельствованы и квалифицированы по стандартам РФ. Доставкой сжиженного пропан-бутана и заправкой емкостей-газгольдеров имеют право заниматься только лишь квалифицированные аттестованные специалисты. Газовоз должен быть оснащен расходомером с целью мониторинга заправки. Поставка купленного газа проводится нашей компанией «ПропанПлюс» на жилые и промышленные объекты вовремя и без задержки в течение суток после заказа.



СУГ обладает высокой скоростью улетучивания, следовательно бак газгольдера не заполняется до максимума, чтобы был запас места для расширения СУГ. Уровень его заполнения не может превышать 85 %. Вы сможете сами вычислять объем топлива или попросить об этом специалистов нашей компании перед заказом, оплатой топлива. С общими вопросами доставки газа по Московской области Вы можете дополнительно ознакомиться тут https://szhizhennyj-gaz.ru/dostavka-gaza, а с технологией заправки сжиженным газом газгольдеров тут https://szhizhennyj-gaz.ru/zapravka-gazgoldera.

Цены на доставку сжиженного газа

Очевидным жирным плюсом автономного газоснабжения СУГ, выделяющим его среди других видов топлива, можно назвать возможность домовладельцу самому выбирать расценки на доставку газа. Поставкой пропан-бутана в Московской области теперь занимаются многочисленные маленькие фирмы, благодаря этому разброс стоимости довольно большой.

Но не стремитесь нацеливаться на самые благоприятные предложения, т.к. подозрительно удешевленный сжиженный газ вполне может быть некачественным или же вам загрузят менее сжиженного газа, чем требуется. Потому целесообразно направляться к зарекомендовавшим себя компаниям. С коммерческими факторами, влияющими на цену доставки газа Вы можете дополнительно ознакомиться тут https://szhizhennyj-gaz.ru/dostavka-gaza/cena-na-dostavku-szhizhennogo-gaza. Производственные, рыночные и сезонные факторы, определяющие цену заправки газгольдера подробно описаны тут https://szhizhennyj-gaz.ru/zapravka-gazgoldera/cena-zapravki-gazgoldera.



Ценник на покупку и доставку сжиженного пропан-бутан исходит в первую очередь из отдаленности, местонахождения газового хранилища. У нашей компании есть собственное подземное хранилище газа в центре Московской области, в городском округе Балашиха. Приемлемая стоимость горючего для доставки по области будет колебаться в течение года от 14 до 23 руб/л. Доставка газа и заправка газгольдера, цена которых окажется меньше вышеозначенных пределов, навряд ли оставит у вас добрые воспоминания.