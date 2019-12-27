Стабильное отопление, горячее водоснабжение жизненно необходимы в загородном доме или даче и зависят от наличия газоснабжения. Относиться к этому делу нужно серьезно. Тему автономной газификации мы начали одной из первых на нашем сайте. Основой для функционирования этой системы является емкость для хранения сжиженного газа – газгольдер. В этой статье мы сформулируем основные советы по заправке газгольдера.

Важная информация по заправке

К нам в «ПропанПлюс» регулярно поступают вопросы наподобие: «Хорошие парни поставили нам систему автономного газоснабжения, заправили газгольдер, потом начались проблемы в работе котла, уменьшилось давления в газгольдере, те ребята исчезли и исчезла их компания»

Чем же грозит не квалифицированная установка системы автономной газификации «мастерами» недолговечных фирм без соответствующих допусков и разрешений мы рассмотрим в другой статье, а вот чем же грозит «неправильная» заправка газгольдера?

Быстрое увеличение конденсата, частые остановки в работе — это «забутанивание» газовой емкости. Как результат — высокое сажеобразование, которое может вывести из строя редуктор, вызвать простой котла, разрушить газовый котел. Эти проблемы, если за окошком минус 20 С, опасны. Как предотвратить их?



Выполняйте наши советы по заправке газгольдера всегда!

Вот некоторые наши советы о том, как избежать подобных проблем.

1. На этапе выполнения работ по установке газгольдера.

Заказывайте систему автономной газификации с запасом как минимум 20-30 процентов объёма от ваших потребностей. Это вам может помочь без затруднений пройти не лучшие времена дефицита, ажиотажа и просто морозов.

Разумеется, советуем заказывать систему в опытной фирме, которая трудиться на рынке услуг не один год. Плюс надо просмотреть отзывы в сети, только надо понимать, что 90 % их «рождают» либо конкуренты, либо сами сотрудники фирмы.

Неплохо бы присутствовать на этапе установки газгольдера для контроля горизонтальности его монтажа перед засыпкой котлована. На не правильно смонтированном газгольдере уровнемер будет отображать не точные показатели. Не трудно сообразить для чьей выгоды.

2. На этапе первой заправки газгольдера.

На стадии заказа советуем напомнить заправщикам не забыть накладную и паспорт качества на поставляемый сжиженный газ, а потом потребовать и квитанцию. Поинтересуйтесь заблаговременно процентным соотношением состава горючего пропан – бутан. Пропан более 60% считается хорошим сжиженным газом, 70% — отличным. Так же современный газовоз должен быть укомплектован цифровым, а не аналоговым уровнемером. Дополнительно проверьте, чтобы газовоз при заправке газгольдера был поставлен на строго горизонтальную поверхность.

Заправляться всегда в одной компании! При заказе доставки газа у различных организаций, тяжело обосновать от какой из них газ был плох. Поэтому, если дозаправка газгольдера выполнялась низкокачественным сжиженным газом, в таком случае убыток может значительно превысить сумму сэкономленного.

Узнайте, в каком месте располагается база фирмы перевозчика газа. Когда база далеко, за 150 км от вашего дома, то вы будете всякий приезд заправщика оплачивать дополнительный проезд их газовозов при доставке.

Советуем, разузнайте сколько автомашин для доставки у организации. Если только их меньше 4-5, то даже при низком ажиотаже, в сезон многочисленных загрузок вы можете не увидеть ваш СУГ в оговоренное время.

Выясните предельно вероятную длину рукавов у организации в наличии и на заказ. Зачастую в зимнее время газовозы не способны припарковаться в притык к газгольдеру, и заправлять приходится за 30, 50, а бывало и за 100 метров.

Очень приветствуется, когда компания имеет газовоз с реверсионным насосом для вероятной откачки конденсата. Рано либо поздно такого рода помощь сможет потребоваться всем владельцам газгольдеров.

Первая заправка нужна непременно полная! На 85 процентов от объёма! Так нужно для того чтобы наиболее полно вытеснить из цистерны азот или воздух. Ваш котёл все-таки не станет потреблять газо-азотную смесь!

До начала выгрузки сжиженного газа непременно с водителем-оператором отметьте исходные показания счётчика на машине газовозе и уровнемера на газгольдере. Это может помочь вам избавиться от вероятных расхождений после окончания выгрузки.

3. Советуем, это соблюдайте постоянно.

Не заправляйте газгольдер у неизвестных поставщиков. Качественный сжиженный углеводородный газ не может быть много дешевле, чем у всех.

Вы не в силах своевременно проинспектировать уровень качества пропан-бутана, поэтому все последствия вашей «экономии», будут за ваш счет.

Во время загрузки «по факту» постоянно перед началом слива и при завершении записывайте начальные данные счётчика и уровнемера в присутствии служащего компании поставщика – экспедитора или водителя.

При возникновении споров известите по телефону компанию подрядчика, оформите акт до выполнения расчёта.

Заправляйте газгольдер загодя. Сжиженный газ со временем не портится, а летом он значительно дешевле.



В заключении следует сказать, что наша компания «ПропанПлюс» производит заправку газгольдеров по всей Московской области и имеет выгодное расположение подземного хранилища газа в самом центре области. Это гарантирует единство цены доставки газа по всем округам и районам области.